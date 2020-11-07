李若彤現場抱起網紅與男工作人員。（圖／翻攝自秒拍）

李若彤被讚最美小龍女。（圖／中時資料照片）

「最美小龍女」54歲李若彤過去演出《神鵰俠侶》走紅，她至今未婚，身材外貌也維持得宜，是凍齡界女神之一。最近她上直播公開測量纖腰，結果只有56公分，堅持健身20多年的她不只瘦，還很有肌肉，穿著高跟鞋的她還現場公主抱起主持人網紅雪梨，讓網友都讚嘆不已。

今年8月李若彤過生日，首度公開真實年紀，直言先前維基百科都寫錯，其實她今年已經54歲，李若彤也謙虛說，54歲對某些人說或許已經過了女人的黃金年齡，甚至有人常催婚，「我只笑笑，並不反駁。那是因為，我始終覺得理想的婚姻，是在對的時間遇到對的人，而不是將就。」

李若彤發文。（圖／翻攝自李若彤微博）

李若彤也正能量表示：「他人以為，女人30歲之後，巔峰已過。實際上，無論在何時，無論什麼年紀都不應該止步不前，總有我未曾嘗試過的，總有我不曾瞭解過的新鮮事物出現，我們總要保持好奇地活著」，「人生從來不由他人定義，我們都要好好過」。

而昨李若彤上網紅雪梨的直播，擁有令人稱羨的小蠻腰的她，現場測量竟然只有56公分，她更現場表演穿高跟鞋仍可輕鬆抱雪梨和男工作人員，引來網上熱議。今早她則大器回說：「腰圍多寬或多細都不重要，重要的是有寬廣的心胸，還要有堅強的臂膀。你們也很羨慕我將美麗的雪梨抱入懷中吧？」強調最重要的不是外在，而是堅強的內心，網友回：「羨慕她被美麗的妳抱」、「姑姑內外兼修，美麗溫柔善良！」、「姑姑的人格魅力更吸引」、「內在最重要」。

(中時新聞網)