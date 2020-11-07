騎士前鋒「愛神」洛夫又被擺上交易檯面了，卻一點也不讓外界訝異！根據《ESPN》溫霍斯特爆料，長年都被騎士當作交易籌碼的洛夫，已經又被騎士擺上交易檯面，甚至一名聯盟高層表示，「請告訴我，他什麼時候不在交易檯面上？」

事實上，自從洛夫2014年夏天被灰狼交易到騎士後，他的交易謠言從未停過，就算他幾乎每季都交出場均雙十數據，更在2016年幫助騎士摘下隊史首冠，騎士卻從未對他滿意過，始終希望趕緊把他交易出去，根本沒把他當過自己人。

就算32歲的洛夫上季仍拿場均17.6分、9.8籃板與3.2助攻，騎士還是想要趕緊擺脫他還剩3年9000萬美元的合約，畢竟騎士上季挖來前活塞中鋒德拉蒙，「TT」崔斯坦湯普生也還在陣中，內線戰力相當擁擠，想要「處理」洛夫也不意外。

其實自從2018年夏天「小皇帝」詹姆斯跳槽湖人，騎士近兩年戰績都居東區中央組墊底，甚至連20勝都拿不到，上季甚至爆發內訌，前主帥貝萊因無奈下台，目前兵符仍由比克史塔夫接掌，假如洛夫繼續留在這種爛隊，無非是自毀行情。

(中時 )