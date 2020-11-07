3寶媽帶著孩子去公園玩，卻看到疑是大學生的年輕女孩霸占鞦韆自拍，許多孩子前卻又不敢，因此便出聲提醒對方，豈列卻反被嗆聲。（圖／翻攝自爆怨２公社）

許多家長會帶孩子去公園放風玩耍，但一名網友分享，帶著三個孩子去公園，卻遇到大學生霸占鞦韆自拍，忍不住勸戒對方後，竟被嗆說「我偏要盪鞦韆怎樣，誰說19歲不能玩。」誇張行徑曝光後，引發網友討論，太傻眼了！

網友在臉書社團「爆怨2公社」分享，帶著三個小孩去公園玩，卻遇到一群大學生坐在鞦韆上瘋狂自拍，而整個公園裡面的小孩都只敢繞著他們轉圈圈，因此原PO忍不住告訴對方，請看一下公園的公告，這裡是兒童遊樂場，也換小朋友玩一下。

該網友指出，這群學生被勸說後，便坐到一旁的長椅上，惡狠狠地盯著原PO。到了晚上10點左右公園將熄燈，他便帶著孩子上機車，準備回家。不料，這時三位女大生卻衝出來大罵他三貼，甚至還拿出手機對原PO說：「我偏要盪鞦韆怎樣，誰說19歲不能玩」。

超扯行徑讓原PO聽了爆氣，並忍不住在心裡碎念對方「有夠沒水準！」她都已經帶著三個孩子上機車了，還衝出來罵人是哪招？

貼文也引起討論，網友一面倒挺原PO說，「傻眼欸，都寫兒童遊戲場了」、「我還遇過好幾個大學生，邊玩溜滑梯邊抽菸」、「一般看到小孩來，就該趕快起來換小孩玩了...」、「你還帶著孩子們，下次遇到就直接報警吧」。

但也有網友出聲緩頰，19歲的人的確不太適合去玩2至6歲兒童玩的盪鞦韆，但依照交通法規，機車附載人員超過規定人數也不符合規定，因此互相告誡彼此很合理，只是雙方的口氣都不太好。

(中時新聞網)