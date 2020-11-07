新冠肺炎疫情持續惡化，部分國家再祭出封鎖措施，市場擔心經濟放緩恐重挫原油需求，加上拜登勝選機率大增不利油市，國際油價繼周四下跌近1%後，周五（6日）再度重挫逾4%，每桶來到37.14美元。

德國商銀分析師Eugen Weinberg最新報告指出，由於歐美各國每日新增病例和死亡人數不斷攀升，二波疫情讓石油市場前景蒙上陰影，目前社交限制和出國旅遊行為長期改變，可能導致石油機構下調能源市場的需求預期。

稍早美國大選的樂觀氛圍，帶動美股、原油同步勁揚，但隨著開票進入尾聲，提倡發展再生能源的民主黨拜登勝出機率升高，對油市造成壓力外；Weinberg認為，拜登政府與伊朗和解的可能性大增，投資人擔憂更多原油湧向市場。

全球新冠疫情持續延燒，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University)統計顯示，全球確診人數飆破4911萬例，死亡人數超過123萬例。周四，美國新增確診121888例，創下單日歷史新高，累計確診人數超過966萬例，累計死亡突破23.5萬人。

本周市場關注美國總統大選、OPEC（石油輸出國組織）打算進一步延長減產時間、美國原油庫存下降、新冠病例增加的歐美各國祭出封鎖引發石油需求下滑。

本周國際油價先跳後蹲，前三天上漲，下半周關注焦點轉向疫情和美國大選，油價連續兩天下跌。周五紐約12月期油暴跌1.65美元（或4.25%），每桶收在37.14美元，全周累計仍大漲約3.77%；布蘭特1月期油重挫1.48美元（或3.61%），每桶收在39.45美元。

(中時新聞網)