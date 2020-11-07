今天是「馬習會」五週年，除了北京、馬英九文教基金會舉辦研討會之外，能否有「蔡習會」也引起討論。國民黨立委陳以信今在臉書發文，提到他五年前的「馬習會和平見證」，PO出一張沒曝光過的照片，還大爆內幕說，若蔡總統想嘗試「蔡習會」，不用問馬總統，只要問她的親信吳美紅就好。

陳以信說，五年前的今天，他隨馬總統前往新加坡參與馬習會，正式會談時就坐在馬總統身後，勉強算是七人代表團外的第八人。當時他是親耳聽到馬總統對著習先生，一字一句的講出「中華民國」與「一中各表」！馬總統講這些話的時候，他很認真看著習，習很仔細聽並無面露不悅，但習後來也清楚表明陸方立場。

他說，今早看到夏立言前主委的新聞，公開當時馬總統為了要講「中華民國」，差點不惜讓馬習會破局的經過。其實蔡總統對這段過程一定知之甚詳，因為她的親信總統府第一局局長吳美紅（現回任陸委會副主委），就是當年七人代表團之一，也是全程參與整個過程，蔡總統如果不相信可以去問她！

陳以信強調，還有蔡總統如果真想嘗試「蔡習會」，也不用去問馬總統，直接問吳局長就好，當年怎麼辦成的她都知道，未來如何才能再辦，她也都知道。老實說，馬習會只有一個目的，就是追求兩岸和平。現在台海情勢日趨緊張，未來「蔡習會」能不能成，其實只繫於蔡總統的一念之間。

(中時 )