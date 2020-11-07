紐約大都會老闆科恩（Steve Cohen）7日正式開始掌舵，科恩坐進辦公室不到兩小時，就迫不及待宣布開除執行副總兼球隊總管范瓦格南（Brodie Van Wagenen）！並且范瓦格南的手下一票人也一併捲了舖蓋。

大都會現在由回鍋的艾德生（Sandy Alderson）重新掌權，他以總裁的身分發表聲明「感謝他們過去兩年的努力」。范瓦格南去年10月才上任，簽約到2022年。但是艾德生大權在握，同時被掃除的還有總管特助、球探部門副總、系統發展部門總管助理、球員發展部門執總。

艾德生今年72歲，他2018年因為癌症復發而被迫暫離棒壇，去年病治好了跑去運動家當顧問。艾德生80年代管理過運動家，著名的「魔球總管」比利比恩(Billy Beane)也是他的門徒之一。艾德生在科恩還是球隊股東時就與他建立交情，今年9月科恩就講好要讓艾德生接掌球團。

大都會前一次的輝煌是在2015年打進世界大賽，敗給皇家隊，該年就是艾德生操盤。如今大都會的主力投手狄葛朗（Jacob deGrom）、辛德加（Noah Syndergaard）都是當初艾德生任內弄來的年輕好手。球迷期待大都會能在缺席季後賽4年之後步上正軌。

(中時新聞網)