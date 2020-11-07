綠島垃圾掩埋場6日下午不明原因火燒，經消防分隊和公所清潔隊處理後，7日早上又再次延燒，冒出大量濃煙還夾帶塑膠刺鼻臭味，當地溫泉聚落居民直呼受不了，消防分隊灑水，當地居民仍擔心吸入濃煙後會影響身體健康。

「一天一夜了，誰來關心一下溫泉社區的居民啦，吸了一天一夜的髒空氣，還要吸多久啊？有誰來替溫泉社區居民想想辦法，拜託拜託啦」、「從昨天到今天，一片白茫茫又帶著噁心的塑膠、垃圾臭味，從未間斷，難道垃圾掩埋場如此繼續燃燒嗎？」不少當地居民在臉書社團「就是愛綠島」發文抱怨，呼籲相關單位應盡速處理。

「塑膠味非常臭！全村都快喘不過氣來了。」綠島鄉代表王姷力說，雖然昨天消防分隊已派車來灌水，但效果不彰，今天悶燒的濃煙比昨日更為嚴重，臭味壟罩全村；目前風向改變，擔心煙霧飄向中寮、南寮、公館一帶，由於垃圾掩埋場裡有大量塑膠回收物，濃煙瀰漫還夾帶刺鼻臭味，讓居民都大喊受不了，她無奈地說，民眾陳情電話更是從昨天打到今天沒停過。

對此，綠島消防分隊回應，今天再度悶燒的原因，不排除是底層的殘火未被熄滅，此外，在風勢助長下，可能引起助燃，目前已派遣水箱車進行灑水警戒，並請清潔隊使用機具將垃圾翻攪，希望能讓深層火苗給熄滅。

綠島垃圾掩埋場6日下午不明原因火燒，經消防分隊和公所清潔隊處理後，7日早上又再次延燒，冒出大量濃煙還夾帶塑膠刺鼻臭味，當地溫泉聚落居民直呼受不了。(台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真)

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