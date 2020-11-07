桃園市龍潭區龍潭高中校門口為學生、家長的通行要道，近年來因榕樹竄根嚴重，造成路面有數10處凹凸不平，往來行人必須小心翼翼，才能避免不慎跌跤。龍潭區公所獲報後，預計在明年寒假修復崎嶇路面，並請市府交通局增設公車候車亭，讓學子不必受日曬雨淋所苦。

「真的很怕學生絆倒。」龍潭高中校長鍾碧霞指出，校門口前的人行道，自鋪設以來已經走過25年光陰，但綠樹竄根造成的鋪面損壞，連年變得嚴重，隨處可見磚頭碎裂、不平的情況，部分水泥地還出現多處凸起，導致整個路面有如波浪，嚴重影響學子步行安全。

市議員劉熒隆認為，學校每日都有千餘名的學生就學，上學必經的道路卻崎嶇不勘，還時常傳出學生、民眾扭傷事件，且搭乘公車往返的學生，由於沒有候車亭的保護，要是下大雨或艷陽高照，沒帶傘的學生只能在風中苦等，或躲到警衛室旁尋求庇護，他便召集公所、交通局前往龍潭高中現勘，共同研議改善方案。

龍潭區公所指出，校門口兩側人行道總長87公尺、寬3.2公尺，將會依照原有規模，施作壓花地坪鋪面，預計改善行道樹斷根11處、校門水泥路面60平方公尺；交通局則說，校門口右側的站牌，未來將會改成設有遮雨棚的智慧型候車亭，能即時得知公車路線及到站時刻，方便行人計算等車時間，2者預計會在寒假時派工，避免施工聲影響學習品質。

(中時 )