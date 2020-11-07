離譜！彰化傳出警察違紀喝花酒，卻還酒駕肇事與騎士擦撞；50歲田中分局田中派出所郭員，遭爆出今年9月間，與朋友相約至鹿港喝花酒，回程不慎與機車擦撞，警方強調，郭員被依《公共危險罪》移送法辦，且遭記大過調職處分，相關所長、分局長也都遭受連坐懲處。

警方調查，當天晚上郭男與友人前往鹿港有女子陪侍的小吃店飲酒作樂，兩人餐後喝得醉醺醺，郭男竟還酒駕開車欲載友人回家，途中卻與1輛機車擦撞，機車騎士當場索賠3千元。

當時郭員表明願賠錢私了，不料也喝醉的友人卻出面阻止，還當場反嗆「太貴了！不要賠。」，還當場對騎士爆出「你不用找警察，他就是警察」。讓騎士傻眼，直接報警，警方到場後進行酒測，確認郭男超標，以公共危險罪嫌現行犯帶回警所。

田中分局長鄭頴聰指出，縣警局與分局獲悉後，當下立即先記2小過、調往和美警分局警備隊，依「警察人員駕車安全考核規定」，再又加重予以記大過1次。

鄭頴聰強調，酒駕為法律所不允許，身為員警，酒駕更形同觸犯警察天條，警方嚴加檢討並加強教育，絕不護短寬待。相關人員督導考監不周，包括分局長在內，均依規定報請上級懲處，包含所長等主管如何懲處、是否調職，目前正在研議、檢討中，將進行通盤考量後再做決定。

(中時 )