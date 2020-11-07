本土劇演員鄭志偉過往多演出喜感角色，這次在金馬獎最佳改編劇本提名的《親愛的殺手》顛覆形象，飾演一名強迫房客邱偲琹「以上床抵房租」的惡房東，收到邀約時連自己都震驚：「拿到劇本時真的嚇一跳，是蠻突破的演出！」而片中更有不少近乎強暴的親密戲，尤其一場廁所的背後式，看似粗暴、蹂躪的動作，但在拍攝時，鄭志偉卻非常紳士，儘管已經墊了超厚的毛巾防護，鄭志偉卻依然只是抓著邱偲琹的手「半蹲撞空氣」，令邱偲琹備感窩心，開玩笑地說：「志偉哥，你太溫柔了喔！」

情慾國片《親愛的殺手》日前於高雄電影節開幕片世界首映，受到觀眾熱烈好評，紛紛讚嘆：「國片少有的題材！」「讓人看得臉紅心跳卻又發人深思！」超大尺度的正式預告一上線後，更是引發網友們的熱烈討論，除了鄭人碩與邱偲琹的大膽情慾戲外，也有著不可告人的肉體關係，「以肉體抵房租」的超重口味劇情讓網友嚇傻直呼：「三觀全毀！」

導演賴孟傑則解釋：「如果每天笑容滿面的大叔，竟然有這種陰暗面的話，就會有很強的對比！」才因此找上親切和藹的鄭志偉演出這個充滿獸慾的冷血角色。鄭志偉回憶起這場激情戲，也坦言直說：「當時真的很緊張，很怕傷害到她！」此外，鄭志偉還自曝，因為第一次拍攝激情戲、沒有經驗，在貼防護措施時沒先用護墊，導致事後撕防護貼時痛到快噴淚：「第一次演這種要露屁股的，自己貼防護措施，下戲後才知道真的痛苦，拔毛好痛喔！」電影將於12月4日上映。

(中時 )