長榮大學女大生命案引起社會對於校園安全的高度關注，深怕疏忽會造成憾事重演。而在10月底間，國立臺灣師範大學的女學生投訴媒體在校門口遭怪男「電機100」尾隨，對方追著她猛問「介不介意做一個男朋友」，女學通知校方卻發現學校早已知悉這號人物，怒批學校根本毫無作為。

國立臺灣師範大學女學生向《東森新聞》控訴，10月30日晚間，她下課後步出校園在過馬路時，一位陌生男子突然上前搭訕，不停向她詢問「妳有男朋友嗎？」、「介不介意做一個男朋友」、「可以跟妳要電話嗎？」等語；一邊問話的同時更朝她的方向蹭過來，讓女學生感到非常不舒服。

據了解，這位尾隨女學生的怪男更坐擁「電機100」的稱號，在師大校園臭名昭彰，網路論壇四處可見學生對他的討論文，不少女學生曾遭騷擾。這位怪男「電機100」據傳為師大電機系的校友，過去就曾在校園、網路中到處傳訊搭訕女生，畢業後因工作地點在附近，因此常返回校園中騷擾學弟妹。

女學生向導師控訴遭尾隨的案件時，導師卻回覆他們早已知道有這號人物，之前曾注意過。但女學生對於校方的回應完全無法接受，大喊「傻眼」並指責校方知情卻毫無作為。

對此，台師大則回應，在2日時接獲婦幼隊的通知，並掌握尾隨男子「電機100」的身分，也依規定進行校園安全通報，但校方也強調在過去並未接受性平申訴案件。

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(中時新聞網)