人在美國紐約的日本IG女王渡邊直美，認真感受到美國總統大選的緊張氣氛！為了工作遠赴重洋的她，日前上傳IG限時動態，表示看到許多名牌店都用木板做好防禦措施，表示自己已經買好存糧「暫時不出門！」由她主持的戀愛實境秀《這是演技還是愛？》也在台灣推出，越洋陪伴粉絲。

渡邊直美於10月11日前進美國紐約，為了接下來的工作進行為期兩週的隔離，在這期間她不忘用Instagram更新近況報平安；恰巧上月23日是她的33歲生日，渡邊直美表示「這是我出生以來首次一個人過生日，真的很寂寞」於是當晚開了直播與粉絲共同分享這難得的體驗。

此外本週遇上美國總統大選，隔離期結束的渡邊直美趕緊到超市補給生活用品以及食材，看到許多名牌店家店外隔起木板的景象，讓她感受到一觸即發的選戰緊張氣氛，還強調「這樣看起來有點恐怖呢」，表示已經買好存糧，決定最近都要乖乖待在家裡。

WAKUWAKU JAPAN為加強綜藝節目豐富度，從6日晚間11點起推出由渡邊直美主持的戀愛實境秀節目《這是演技還是愛？》，邀請有潛力的8位男女新人演員，在為期3個月的拍攝期間中，每集的劇本都會安排吻戲，在不斷練習演技的過程中，不自覺地感到嫉妒、焦急等心情，讓觀眾分不清究竟是打從心裡的吻、或只是演技？節目播出後在日本引起網友熱議，而最新一季更下猛藥，全都在床上進行。

除了《這是演技還是愛？》之外，WAKUWAKU JAPAN預計在11月25日起、每週三晚間8點播出由演技派男星「澤村一樹」、百變女星水野美紀以及新生代少女教主池田美優共同主持的突擊算命節目《可以幫你算命嗎？》，看知名算命大師走上街頭隨機幫路人算命，種種突發狀況讓攝影棚內的主持人悲喜交加。

戀愛實境秀《這是演技還是愛？》播出時間為11月6日起、每週一到週五晚間11點；突擊算命節目《可以幫你算命嗎？》則是11月25日起、每週三晚間8點播出。節目相關詳情可洽WAKUWAKU JAPAN官方網站或官方臉書。

(中時 )