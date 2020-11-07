在 Instagram 查看這則貼文 @sekou_doumbouya_ 分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 6 日 下午 2:31 張貼

沒想到籃網明星前鋒杜蘭特這麼快就禿頭了，還用相當另類方式曝光！活塞前鋒唐布亞7日貼出一張他跟杜蘭特在場邊聊天的照片，沒想到杜蘭特低頭說話的同時，他的頭頂明顯一大片沒了頭髮，也讓唐布亞連忙刪除這張IG動態照片。

唐布亞甚至換成一張他跟杜蘭特歡喜合照，這張照片當中的杜蘭特正視鏡頭，自然看不到頭頂，只是杜蘭特也才32歲，怎麼可能這麼快就禿了一大片頭髮，況且當他在場上打球時，從來也沒出現過這種誇張髮型，難道是偷去植髮嗎？

只是恐怕連杜蘭特自己也沒想到，自己的禿頭照片就這樣莫名其妙流了出去，也讓「加害者」唐布亞清楚自己不該發布那張IG動態照片，只能連忙刪除企圖掩蓋，可惜網路就是這樣，只要你貼過或發布任何東西，往往都會被人挖了出來。

畢竟杜蘭特算是NBA當紅球星之一，當然不希望自己的禿頭照片到處流傳，只是向來喜歡跟鄉民在社群媒體鬥嘴或互嗆的杜蘭特，不知道會在社群媒體怎樣回應這次禿頭照片事件，但從那張照片來看，那個人真的一點都不像杜蘭特本人！

(中時 )