描述「最強發電機」指揮家亞尼克．聶澤-賽金（Yannick Nezet-Seguin），如何率領「蒙特婁大都會管弦樂團」，遠征歐洲8天7場巡演的勵志紀錄電影《指揮巨星亞尼克》（Ensemble），將於下周在台上映。該片不僅呈現這位曾三度來台、帶給台灣觀眾至高音樂饗宴的指揮家風采，片中他毫不藏私、大秀指揮撇步，更令人大開眼界。

有趣的是，亞尼克以25歲年輕之姿、接掌蒙特婁管弦樂團時便震驚全球。三年前他帶著這個「老樂團」首次赴歐洲巡演圓夢，不僅打破該團成立35年紀錄，更大膽祭上自己前途作豪賭。這場8天7場的搏命巡演果然轟動全球，除成功點燃歐洲樂癡熱情，片尾一場在巴黎愛樂廳演奏艾爾加《謎語變奏曲》畫面，更被形容為「極致的視聽禮讚」，還獲《紐約時報》盛讚「敲響了天堂之門」。

個頭不高的亞尼克，站上指揮台總能爆發巨大能量，被美國《金融時報》讚美是「最強發電機」，他卻自謙是個「服務音樂的人」。亞尼克10歲立志當指揮家，25歲便接掌蒙特婁大都會管弦樂團。去年他服務蒙特婁大都會交響樂團屆滿20年，樂團甚至再跟他簽終生合約，表明要「直到永遠」。

在電影《指揮巨星亞尼克》中，他率領前輩後進、一同展開歐洲巡演，不僅一圓該樂團35年來夢想「總有一天我們會去巴黎」，出發前一句「我要藉此向大家介紹得意門生」更是鼓舞團員，不僅揹著沉重樂器踏上長途旅程，更常拖著疲憊身軀、過飯店而不入，直奔音樂廳演出卻精神振奮。

電影《指揮巨星亞尼克》不僅深刻描繪亞尼克與他團員們的濃郁情感，片中更破天荒將塵封30年前蘇聯作曲家蕭士塔高維奇（Shostakovich）《第四號交響曲》搬上台演出，充分展現他的膽識、才華與博學。尤其精彩的是，片中他不僅鉅細靡遺跟團員解說該曲反映的時代與生命真諦，更大量改用木管樂器，以呈現出百家爭鳴的時代震撼感，還激發團員豐沛壯盛的演奏情緒，指揮撇步完全展現無遺。

該場演出不僅震撼德國多特蒙德、科隆以及漢堡，其中暗藏驚喜的變奏曲，更向莫札特《魔笛》及柴可夫斯基的《悲愴》致敬，讓挑剔又保守的德國樂癡變得激動痴狂，被歐媒讚嘆形容「誰在觀眾飲料偷加興奮劑？」。

音樂紀錄電影《指揮巨星亞尼克》，劇情描述成立35年的「蒙特婁大都會管弦樂團」，決定展開首次歐洲巡演，並在指揮亞尼克‧聶澤賽金率領下，在八天之內，連續於德國、荷蘭及巴黎作出六城七場的演出，直接挑戰團員們的學能、膽識及毅力…。

片中一口氣呈現了布拉姆斯《圓舞曲華爾滋》、艾爾加《謎語變奏曲》、蕭士塔高維奇《第四號交響曲》、貝多芬《第六號交響曲：田園》、高沙可夫《西班牙隨想曲》、德弗札克《斯拉夫舞曲》及莫札特《第39號交響曲》等名曲外，亞尼克的招牌曲馬勒《第五號交響曲》，更被視為天籟等級的終極饗宴，並助該片一舉入圍美國明尼阿波利斯-聖保羅國際影展最佳紀錄片。

45歲的亞尼克，目前「紐約大都會交響樂團」、「費城管弦樂團」和「蒙特婁大都會管弦樂團」三大交響樂團一把抓，被視為全球古典樂壇最有權勢的指揮家。今年初，多倫多「皇家音樂學院」更頒發他「榮譽院士」的至高榮銜。而這部有他率團遠征歐洲八天七場巡演的紀錄電影《指揮巨星亞尼克》，將於11月13日全台上映。

(中時 )