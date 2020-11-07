◎中社花市百合花季 雙花色系吸睛

秋末冬初是百花爭豔的季節，台中市后里中社觀光花市推出「百合花季」，4日在辣模的精彩走秀下熱鬧登場，50種、20萬株百合將輪番綻放，目前由雙花色系的亞洲姬百合打頭陣。業者表示，百合花期將持續到明年6月，台中市民11月底前可享賞花半票優惠。

◎回味眷村 黃埔藝起來體驗舊時光

為推廣眷村文化，高市府文化局今年首度與國防部合作，以「高雄百年躍進，眷村百味齊放」為主題，串連陸海空軍眷村能量。11月的「黃埔藝起來」，7、8日兩天將由蘋果劇場的《童書奇緣》、《愛道歉的小狐狸》打頭陣。

◎新北4大溫泉 媲美國外勝地

天氣漸冷，新北市觀光局結合騎單車、走步道等行程，推出4大泡溫泉路線以及限量溫泉包，登錄網站即可抽500元溫泉抵用券、青春山海線毛巾、盥洗組合等好禮；市長侯友宜5日出席記者會表示，烏來內洞森林步道神似德國巴登溫泉勝地，三峽滿月圓步道彷彿置身美國紅木國家公園，「民眾不用出國也能拍出異國美照」。

◎藝遊南郭輕旅行 迎彰化建縣300年

彰化縣政府搶救南郭宿舍群，以公益換租，並邀彰師大美術系師生揮灑創造，舉辦「藝遊南郭」活動，將在7、8、14、15日登場，串聯彰化縣立美術館和南郭坑溪等景點，安排街頭藝術表演、文創市集，並規畫藝術走讀，以散步方式欣賞彰化藝術街景。

◎新北耶誕城 童話森林迎賓啦

新北歡樂耶誕城將在13日開城，新北市府今年與迪士尼合作打造連續52天的「迪士尼公主的童話森林」，預計吸引大批人潮，防疫成了最大挑戰；新北市長侯友宜4日指出，活動雖都在戶外，但國際疫情越來越嚴峻「台灣沒有掉以輕心的本錢」，大型表演如演唱會將要求全配戴口罩，做好防疫工作。

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(中時新聞網)