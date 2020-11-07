韓流帝王SUPER JUNIOR迎來出道15週年，成員們今年多次在公開場合上大方談論將有慶祝計畫，終於讓粉絲等到12月發行第十張正規專輯的消息，這是SUPER JUNIOR繼上一張專輯《TIMELESS》後，時隔11個月所推出的新專輯；而在6日出道滿15週年的這天，特別發行先公開紀念單曲〈The Melody〉，7日舉行線上Fan Meeting「Beyond LIVE - SUPER JUNIOR 15th Anniversary Special Event –Invitation」與粉絲一同歡慶這充滿意義的紀念日。台灣唱片公司也將在捷運台北車站內的影音互動電視牆播放SUPER JUNIOR出道15週年紀念影像，讓台灣粉絲即便跨海也能感受到慶祝氛圍。

SUPER JUNIOR出道15週年的紀念企劃豐富多樣，除了新專輯與紀念單曲外，特別在官方影音頻道上傳「SJ NEWS」宣傳影片進行解說，由利特、東海與銀赫扮演主播、記者、天氣預報員。正經得像是新聞播報的影片中，竟然出現了「台灣KKBOX韓語專輯榜蟬連冠軍破百週」的新聞資料畫面；連官方舉辦的「2020 SUPER JUNIOR Awards」投票活動裡，「SUPER JUNIOR’s best moment」項目的票選中也驚見「台灣KKBOX韓語專輯榜蟬聯冠軍150週」的選項，再再表現出台灣對於SUPER JUNIOR的特殊性與重要性，讓台灣粉絲感到驚喜與感動。而這項紀錄仍在持續更新中，目前蟬聯紀錄已推進至157週。

為了這特別的紀念日，在這煩悶壓抑的疫情期間，台灣唱片公司也費心地企劃慶祝活動，想讓台灣粉絲即便是跨海也能親身感受到歡慶的氛圍。特地於6日至12日共七天的時間，在捷運台北車站內的影音互動電視牆，播放SUPER JUNIOR出道15週年紀念影像。

此外，還特別募集了粉絲想對SUPER JUNIOR說的話，不到兩天的時間便募集到近百封的粉絲手寫信，不僅使命必達地傳達粉絲們的心意給歐爸，也將其製成影片於電視牆展出；另外還有SUPER JUNIOR出道至今的作品串燒影像，以及SUPER JUNIOR成員們的問候影像，更詳細的內容請參考愛貝克思官方臉書粉絲團。

15週年紀念單曲〈The Melody〉由隊長利特與成員藝聲參與作詞，歌詞中表達出過去15年來對彼此的感謝，也隱含著未來能繼續像現在一樣一起歌唱的期許，歌曲中透過令人心情愉悅的口哨聲，讓人回想到過往當初的情景，有著能使人感到安定、欣快的氛圍。MV則以SUPER JUNIOR以前的照片、影片與現在做穿插剪輯，展現過去15年回憶的感人影像。SUPER JUNIOR出道15週年紀念單曲〈The Melody〉與韓國同步、已在台數位發行。

(中時 )