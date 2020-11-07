美國總統大選峰迴路轉，台灣川粉和反川粉如洗三溫暖，在網路上對戰既凶且狠，甚至還到美國在台協會臉書狂洗板，宛如世界奇觀。偏綠名嘴溫朗東認為，出征AIT的其實都是韓粉和柯粉，並非外界認知的辣台派川粉。對此，雲林熱血菜農林佳新酸爆，到底是嗑了什麼，才能這麼ㄎㄧㄤ？

林佳新以《馬英九害我沒有女朋友翻版》為題，在臉書上發文表示，綠營名嘴的日常就是這樣樸實而無華，小綠綠們極力在吹捧川普，現在反而認為韓粉柯粉聽了綠營名嘴說的和粉專寫的，所以對川普產生了不可抗拒的熱情，進而產生出征AIT的興趣，林佳新說，這邏輯已經超乎思考範圍內。

林佳新不諱言說，看到你們崩潰與摔車我只有一個想法，拜登宣布當選就會去放鞭炮慶賀，看你們玻璃心掉一地，原因無他只有「爽」。

底下網友心有同感紛紛留言，「這群真是讓我足足笑了2天」、「千錯萬錯別人錯！哈哈」、「人一綠 腦就殘，真是經典啊」、「井裡的一群土狼」、「別人吃米粉，自己在喊燒」、「生雞蛋沒，放雞屎有」、「可悲的是，萊豬還是得吞，保護費還是要繳，繼續當看門狗」。

(中時新聞網)