電影邀來影壇與時尚圈曾與紐頓密切合作的重量級名人來分享拍攝當下的親身經歷。（前景提供）

傳奇時尚攝影師漢姆特紐頓。（前景提供）

傳奇大師德裔攝影師漢姆特紐頓（Helmut Newton）從為PLAYBOY拍攝性感女郎走紅，最後竟一躍成為VOGUE御用攝影師，他大膽將裸女、SM、馬鞍、拐杖、充氣娃娃作為題材，甚至說服「時尚惡魔」安娜溫圖（Anna Wintour）在雜誌刊登「寶格麗珠寶配烤雞」與「生全雞穿高跟鞋」等荒謬的寫真，把廠商氣個半死卻意外成為時尚經典。

他的威望與敬業態度深得業界青睞，讓眾多女星都只願意為他坦胸露背，就連超級巨星大衛鮑伊（David Bowie）、瑪丹娜（Madonna）、米克傑格（Mick Jagger）都曾指定與他合作。今年適逢紐頓100歲冥誕迎來傳記電影《情攝大師》，透過巨星訪談、經典回顧，以及多支從未曝光私人影片集錦，將帶領時尚迷一窺背後的創作秘辛與大師狂妄無束的精采人生。

漢姆特紐頓自60年代崛起轟動時尚圈，成為歐美時尚雜誌、時裝品牌、娛樂圈明星爭相合作的對象，他總不按牌理出牌，挑戰編輯與觀者的道德想像空間，善於玩弄戲劇張力與角色扮演，透過強烈黑白構圖呈現，為世人留下無數驚世作品，甚至一度因尺度問題引發女權團體反彈。

如今他的作品有自己的基金會管理以及專屬的博物館常設展出，對科班學子來說更是「教科書等級」的必修名師。紐頓的美學與創意影響力至今無人能敵，放眼當今流行文化，不論碧昂絲（Beyoncé）、女神卡卡（Lady Gaga），以及小天后亞莉安娜（Ariana Grande）等跨世代女星的影像作品都可明顯見到他的影子。

電影《情攝大師》由知名紀錄片導演蓋羅馮波姆（Gero von Boehm）操刀，取得紐頓近百張經典攝影作品授權，並集結多支首次曝光私人影片，帶觀眾見證第一人稱現身說法。此外，電影更一口氣邀來影壇與時尚圈曾與紐頓密切合作的重量級名人，包括「VOGUE 時尚惡魔總編」安娜溫圖、「真人芭比超模始祖」克勞迪婭雪佛、「英國影后」夏綠蒂蘭普琳、「義大利超模影后」伊莎貝拉羅塞里尼，以及「傳奇007前衛女王」葛麗絲瓊斯等巨星來分享拍攝當下的親身經歷。

有別於外界的質疑，與他合作過的女星紛紛表達仰慕與敬意，讚賞紐頓待人僅守分寸、敬業有效率，個性又機靈幽默，使模特兒能夠安心展現自我。就連嚴厲出了名的安娜溫圖，回憶當年首次與紐頓交手，笑稱自己因為實在太敬畏大師，竟不敢親臨他的片場，便可想像漢姆特紐頓當時在時尚圈地位之崇高。

《情攝大師》將搶先全亞洲在今年金馬影展「傳奇影事」單元亮相，於11月6日與11月8日一共2場獨家獻映，帶觀眾緬懷傳奇攝影大師的驚人魅力。電影列為保護級，即使完整呈現三點全裸畫面，青少年學生一樣能進戲院觀摩時尚美學與身體之美。《情攝大師》將在12月4日於全台上映。

(中時 )