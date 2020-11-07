傳奇大師德裔攝影師漢姆特紐頓（Helmut Newton）從為PLAYBOY拍攝性感女郎走紅，最後竟一躍成為VOGUE御用攝影師，他大膽將裸女、SM、馬鞍、拐杖、充氣娃娃作為題材，甚至說服「時尚惡魔」安娜溫圖（Anna Wintour）在雜誌刊登「寶格麗珠寶配烤雞」與「生全雞穿高跟鞋」等荒謬的寫真，把廠商氣個半死卻意外成為時尚經典。
他的威望與敬業態度深得業界青睞，讓眾多女星都只願意為他坦胸露背，就連超級巨星大衛鮑伊（David Bowie）、瑪丹娜（Madonna）、米克傑格（Mick Jagger）都曾指定與他合作。今年適逢紐頓100歲冥誕迎來傳記電影《情攝大師》，透過巨星訪談、經典回顧，以及多支從未曝光私人影片集錦，將帶領時尚迷一窺背後的創作秘辛與大師狂妄無束的精采人生。
漢姆特紐頓自60年代崛起轟動時尚圈，成為歐美時尚雜誌、時裝品牌、娛樂圈明星爭相合作的對象，他總不按牌理出牌，挑戰編輯與觀者的道德想像空間，善於玩弄戲劇張力與角色扮演，透過強烈黑白構圖呈現，為世人留下無數驚世作品，甚至一度因尺度問題引發女權團體反彈。
如今他的作品有自己的基金會管理以及專屬的博物館常設展出，對科班學子來說更是「教科書等級」的必修名師。紐頓的美學與創意影響力至今無人能敵，放眼當今流行文化，不論碧昂絲（Beyoncé）、女神卡卡（Lady Gaga），以及小天后亞莉安娜（Ariana Grande）等跨世代女星的影像作品都可明顯見到他的影子。
電影《情攝大師》由知名紀錄片導演蓋羅馮波姆（Gero von Boehm）操刀，取得紐頓近百張經典攝影作品授權，並集結多支首次曝光私人影片，帶觀眾見證第一人稱現身說法。此外，電影更一口氣邀來影壇與時尚圈曾與紐頓密切合作的重量級名人，包括「VOGUE 時尚惡魔總編」安娜溫圖、「真人芭比超模始祖」克勞迪婭雪佛、「英國影后」夏綠蒂蘭普琳、「義大利超模影后」伊莎貝拉羅塞里尼，以及「傳奇007前衛女王」葛麗絲瓊斯等巨星來分享拍攝當下的親身經歷。
有別於外界的質疑，與他合作過的女星紛紛表達仰慕與敬意，讚賞紐頓待人僅守分寸、敬業有效率，個性又機靈幽默，使模特兒能夠安心展現自我。就連嚴厲出了名的安娜溫圖，回憶當年首次與紐頓交手，笑稱自己因為實在太敬畏大師，竟不敢親臨他的片場，便可想像漢姆特紐頓當時在時尚圈地位之崇高。
《情攝大師》將搶先全亞洲在今年金馬影展「傳奇影事」單元亮相，於11月6日與11月8日一共2場獨家獻映，帶觀眾緬懷傳奇攝影大師的驚人魅力。電影列為保護級，即使完整呈現三點全裸畫面，青少年學生一樣能進戲院觀摩時尚美學與身體之美。《情攝大師》將在12月4日於全台上映。
(中時 )
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