桃園市龜山區又傳登革熱！龜山區龍華里40多歲女性，10月中旬曾發燒就醫，但病情未解，衛生局曾幫忙快篩卻是陰性，豈料6日經疾管署通知竟是陽性確診，代表已感染一段時間，這也是桃園第22例確診，呼籲醫療院所加強通報、民眾強化「巡、倒、清、刷」。

衛生局指出，龜山區龍華里40多歲女性，平日活動地點為龜山區住家、新北市樹林區中山公園及鄰近廟宇，10月15日因發燒前往診所就醫，17日及19日因症狀未改善，3度前往診所就醫，20日因軀幹出現紅疹，前往醫院就醫，院方通報疑似麻疹，因近期北部地區仍有本土登革熱疫情，衛生局接獲通報後立即主動轉介檢驗登革熱，NS1快篩呈陰性，但疾病管制署11月6日通報檢驗血清IgG、IgM陽性確診。

衛生局指出，由此研判並非近期感染，針對此名個案已對曾和她密切接觸者進行採檢，並安排住家及病毒血症期間活動地點實施民眾衛教、孳生源清除工作與家戶內外化學防治噴藥作業，這也是繼龜山迴龍里10月29日新增1例本土登革熱後，桃園第22例，提醒民眾龜山、迴龍、林口等北桃交界地帶以及三峽山區等，目前仍屬於登革熱疫情熱區。

衛生局呼籲民眾近期若出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等症狀，應儘速就醫並主動告知醫師活動史、旅遊史及接觸史，以利衛生單位即時進行相關防疫工作，阻斷疾病傳播，也呼籲各醫療院所提高警覺，加強疑似登革熱病例通報。

目前正值颱風季節，氣候仍適合蚊蟲生長，民眾應持續加強戶內外環境整頓，掌握「巡、倒、清、刷」口訣，清理環境易積水的廢棄瓶罐、花盆、水缸或廢輪胎等，徹底清除病媒蚊孳生源，才可降低登革熱傳播風險，並應避免前往登革熱流行地區，出外活動務必做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲或於皮膚裸露處塗抹政府機關核可之防蚊藥劑。

民眾如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線 1999 或防疫專線0800-033-355洽詢。

(中時 )