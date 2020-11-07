久未露臉的蛋黃哥彩繪機擔任飛行任務。（范揚光攝）

老闆招待員工免費類出國！「長榮集團員工類出國幸福專機」7日首航，將近2百名長榮海運員工及家屬前往桃園機場，開心登上「蛋黃哥」彩繪機，享受距離地面最高的員工旅遊，這樣的公司福利也實在羨煞旁人！

長榮航空表示，長榮集團旗下的長榮海運、長榮國際及長榮鋼鐵，響應長榮航空推出客製化的類出國員工旅遊班機，除了讓員工及親友免費搭乘，也可維持航機組員的基本飛行時數，可說是一舉兩得，像是這班執飛的空中巴士A-321「蛋黃哥」彩繪機，就因為國際短程航線大量取消，使得出勤時數大幅減少。

旅客廖先生說，今年受到肺炎疫情影響無法出國旅遊，沒想到公司居然招待大家免費類出國，實在是喜出望外。船長張先生也說，平常上班都是在海上，能夠搭上同集團的類出國班機，從碧海飛向藍天，真的是意義非凡，也感謝公司的安排。

由於集團員工反應熱烈，長榮航空一口氣就接下35個類出國航班的訂單，數量高居國籍航空公司之首，長榮航空特別感謝集團同仁的大力支持，也希望這股正能量能購帶領大家共度難關。

(中時 )