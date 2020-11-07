郭雪芙在《因為我喜歡你》中因角色遭逢各種打擊，從開朗少女變成冷漠「面癱女」，還因入戲深，拍戲空檔也不想跟別人講話，唯獨對小孩來者不拒。有場戲她輕聲細語指導戲裡的姪女做暖身伸展，下了戲的她立刻成了「孩子王」，還跳起范曉萱在小魔女時期唱過的「健康歌」逗樂小童星，看到小孩子打開心房和她一起玩樂，她開心直呼：「我覺得我好適合去當老師，教他們唱跳喔！」

郭雪芙劇中拼命兼差工作，希望能籌錢就醫，重返跆拳道場，但努力無法得到母親郎祖筠的支持，甚至反遭冷語斥責，讓倔強的「面癱女」極度委屈，忍不住淚眼汪汪。回想當時拍攝情景，郭雪芙表示，「郎姊給我的是很媽媽的一個狀態，會導致我在跟她說話的時候情緒爆發」，也因此讓她傳神演出明明不想哭，但眼淚卻不爭氣猛掉的心痛。

對戲時看到郭雪芙淚崩，郎祖筠私下透露：「其實掉淚本身還好，而是雪芙的眼神裡面，有她的委屈和不解，還有很多情感，讓我很動容。」郎祖筠強調演戲是互相的，看到郭雪芙如此投入演出，也讓她更融入角色的心境，自爆在詮釋明明擔心子女，卻因不擅用言詞關心，只會用責備傳達母愛的劇情時，好幾次都是情緒滿到不自覺手握拳，等到拍完後才發現掌心都被手指甲掐紅了。《因為我喜歡你》每週六晚間十點在台視、每週日晚間八點在八大戲劇台播出。

郭雪芙忍不住掉淚。（八大提供）

郎祖筠飾演嚴厲的母親。（八大提供）

(中時 )