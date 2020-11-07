就讀某大學訮究所的24歲A男，去年在屏東林邊鄉某國小擔任營隊人員時，竟持手機偷學妹在洗澡，挨告上法庭時，帶著30萬元賠償金請求原諒，桃園地院法院以他無前科，犯後態度良好為由，將他依妨害秘密罪判處4月徒刑，緩刑2年，另需參加4場法治教育。

據「自由時報」報導， A男的學妹去年1月26日至28日到屏東帶營隊，27日活動結束到校園內無障礙廁所附設淋浴間洗澡，結果發現有人持手機從上方2度偷拍，嚇得尖叫，趕緊穿好衣服跑出來逮狼，偷拍狼已落跑，不久，A男出現假裝安慰，直到她堅持報警，A男才坦承偷拍的人是他，雖然當場刪除照片，仍被學妹報警移送法辦，今年三月被桃園地檢署依妨害秘密罪起訴。

A男出庭時坦承不諱，雖與被害人和解金額未達成共識，但出庭時仍帶著30萬元求取原諒，法官以蕭男無前科、犯後態度，賠償金額合宜妥適等理由，判刑4月，緩刑2年。

(中時新聞網)