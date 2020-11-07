台灣56年以來首次豐水期沒有颱風過境，面臨缺水危機，行政院日前宣布將投入14億元，展開抗旱大作戰，不過，立法院法制局最新報告建議，當今大數據及雲端運算進步，能做出長期天氣預測變化，做好水情調度研判，同時，水庫除清淤增加蓄水量，必須嚴格執行水庫源頭淤積防治措施，減少水庫淤積，並截取部分伏流水，解決缺水問題。

台灣受到56年來首度豐水期無颱風，繼桃竹苗等區域實施夜間減壓供水；桃竹苗地區1.9萬公頃的農地停灌，雖然農委會每公頃補償10萬餘萬元，水情依舊吃緊，且農業界不滿農業用水總是率先被調度。

對此，立法院法制局報告指出，現今的大數據及雲端運算都相當進步，能作出長期天氣預測變化，做好水情調度研判，如果研判春雨不樂觀，就得準備休耕應對，若政府一再觀望、遲遲不作決斷，等到農民按部就班進行農作，稻子已經結穗再要求停灌耕鋤，無法避免民怨。

台灣缺水危機除今年降雨量不如以往，國人浪費水的習慣也是主因之一，該報告表示，台灣每人每年所分配降雨量不及世界平均值的六分之一，屬於嚴重缺水國家，但國人省水習慣未養成，依經濟部水利署統計，去年國人每日自來水生活用水量284公升，比國際標準值250公升，還多出34公升，顯示國人用水非常浪費，應從政府、學校到民間三方面落實節水宣導。

該報告建議，水庫除抽砂清淤增加蓄水量，最重要必須嚴格執行水庫源頭淤積防治措施，水源區嚴格管制開發，落實禁止種植高冷蔬菜、果樹，以免淤泥及農藥等流入水庫，並做好水土防治工作，減少土石流沖入水庫，造成水庫淤積。

此外，根據水利署2018 年統計資料顯示，全年農業用水占總用水量的7成以上，若按水利專家研究，其中約64％農業用水可再利用，可直接補助地下水，另有40億噸的伏流水可供利用，配合灌溉池塘清淤增加儲存量，建立地下水庫，有助於解決缺水問題。

(中時 )