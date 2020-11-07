行政院長蘇貞昌，7日到南投參加日月潭紅茶評鑑頒獎，接受媒體訪問時表示，尊重美國總統大選並予以祝福；他並強調，近年台美貿易額2兆3000億元，未來將更努力加強合作。

蘇貞昌表示，美國是擁有悠久歷史的民主國家，總統大選競爭雖然激烈，都依照民意在走，因此他對大選尊重並祝福。

蘇貞昌說，近年來蔡英文總統加強台美關係，大有進展，因此美國國會通過許多友台法案，都是兩黨多數議員通過；而且因為多方拓展貿易，兩邊貿易而已經達到2兆3000億元，未來將繼續秉持互信互利的原則，加強合作。

(中時 )