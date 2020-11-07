蘇貞昌：尊重美國大選 加強台美合作 12:002020/11/07 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌7日表示，尊重美國大選，加強台美合作（廖志晃攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌，7日到南投參加日月潭紅茶評鑑頒獎，接受媒體訪問時表示，尊重美國總統大選並予以祝福；他並強調，近年台美貿易額2兆3000億元，未來將更努力加強合作。 蘇貞昌表示，美國是擁有悠久歷史的民主國家，總統大選競爭雖然激烈，都依照民意在走，因此他對大選尊重並祝福。 蘇貞昌說，近年來蔡英文總統加強台美關係，大有進展，因此美國國會通過許多友台法案，都是兩黨多數議員通過；而且因為多方拓展貿易，兩邊貿易而已經達到2兆3000億元，未來將繼續秉持互信互利的原則，加強合作。 (中時 ) #蘇貞昌 #美國 #大選 #台美 #貿易額 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 江啟臣：蔡政府押寶川普 現改口已晚 04:102020/11/07 政治要聞 喬治亞州拜登反超 林濁水爆：300在望 08:122020/11/07 政治 比特幣飛越1.5萬美元 近三年新高 04:102020/11/07 全球財經 台債指標殖利率 探新低 04:102020/11/07 財經要聞 改朝換代 學者示警台美BTA無望 04:102020/11/07 政治要聞 柯挺新聞公車 籲黨政軍退出媒體 04:102020/11/07 政治要聞 美大選＋政府調控 買房跟著產業走 04:102020/11/07 財經焦點 不爽拜登將宣稱贏大選 川普：我也可以自稱勝選 09:142020/11/07 國際 人民幣 創逾28個月新高 04:102020/11/07 財經要聞 瘋大選沒注疫 確診12萬單日新高 04:102020/11/07 國際大事 政治熱門新聞 川普出現驚人變數！專家斷言：美大選結局已定 - 政治 韓國瑜接班人出現了？藍議長爆出2022高雄市長頭號戰將 - 政治 川普還留最後殺手鐧？竟可讓拜登當不了總統 - 政治 美選後混亂台海恐開戰？專家爆：台灣剩2條路 - 政治 共機為何出現台灣西南海域 陸軍退役少將驚爆背後原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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