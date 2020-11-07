中國海關總署7日上午披露，以美元計價，大陸2020年10月份出口年增率為11.4％，優於市場先前預計的9.2％，9月份該數據為9.9％。大陸10月進口年增率為4.7％，預期為8.6％，9月份數值為13.2％。

新浪財經報導，10月份大陸貿易順差為584.4億美元，大幅優於預期的463億美元，也高於9月份的370億美元。

按美元計價，2020年前10個月，大陸進出口總值達3.71兆美元，年減0.8％。其中，出口2.05兆美元，年增0.5％；進口1.66兆美元，年減2.3％；貿易順差3,845億美元，年增14.2％。

以人民幣計價，大陸2020年1-10月對美國出口人民幣2.48兆元，年增3.6％；同期自美國進口為人民幣7,256.5億元，年增5.2％。

海關總署並表示，2020年前10月，大陸進口積體電路4,356.9億個，年增22.4％，價值人民幣1.98兆元，年增16％。

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