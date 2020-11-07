大城營建機構跨越30年，今（7）日舉辦「第一屆好運大城盃-網球錦標賽暨推廣活動」於台中國際網球中心登場，內容有精彩的男子單打錦標賽，還有網球體驗課程，吸引多達300人參與！

大城營建機構表示，透過各種不同類型活動讓球友享受比賽、讓大眾一同了解網球，為民眾帶來更豐富、健康的北屯生活圈。

今日上午網球賽開場，邀請到職業選手駱建勛與林維德，以活力熱血的表演賽展開好運大城盃的序幕。

大城多元化活動凝聚住戶的認同感與歸屬感，尤其透過網球有來有往的協調互動，激發不一樣的生活火花，創造更豐富、健康的生活型態與幸福價值，微溫﹑微美﹑收藏滿意微笑，11月秋日美好，參與網球活動盡情跳躍！

大城營建機構深耕大十期地區，10年來在區域陸續推出16個建案、總戶數破2000戶，且案案熱銷！大城因為洞悉區段發展，深諳土地的紋理、懂得人情的交流，超越30週年，除了建築工藝的躍升，更致力於經營美好社區生活體驗。

大城不但導入餐廳商家優惠聯名的「大城小食光」，特約優質店家集結優雅日常食尚；《大城小事》透過多元化活動營造人文質感社區，用心凝聚住戶情感，引進高雄「神諭咖啡」團隊進駐社區接待中心，帶來貼近生活的新購屋經驗。

大城營建機構一直以來始終專注做好建築，特助賴亮成提到，大城旗下的台灣亞銳士（6171）推出的「四月泊樂」新案已完銷；位於軍福九路的新案「大城11月」，總戶數132戶（含2戶店面），產品規劃37-40坪純3房，每坪開價25-27萬元，總銷15億元，預約開賣破4成，未來期待有更多家庭一起加入，共同創造獨特的大城生活美學。

(工商 )