今年78歲的知名電視製作人葉天健，當年以《小人物狂想曲》紅極一時，近年心臟裝了10幾支支架，面對生死想法非常前衛，6日舉辦「生前歡聚會」，包括好友陳凱倫、陳明、龔蓮華、于美人、侯麗芳、張帝、陳淑麗、沈曼光、包翠英等人出席。不過葉天健表示，4個女兒都不知道這件事，「我先做了再說」。

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葉天健表示，4個女兒在美國，不知道他要辦生前告別式，怕女兒飛回來，知道女兒會擔心，所以先做了再說，並說到「我第3個女兒在美國做律師，有一天她打電話跟我聊天，她說人什麼時候要走誰也不知道，所以你看淡一點無所謂。」他自此想開，每天睡很好，「我覺得年紀大的人都應該找到自己的興趣，把每一天都當最後一天，這樣就不會去想說，萬一我哪天怎麼了。」

葉天健現場也以西洋金曲〈MY WAY〉回贈老朋友的溫馨情誼，他也透露，其實最想完成的心願是成立個「銀髮族的電視台」，不是因為他這年齡才這麼想的，入行42年來，想為年長的銀髮族做點什麼，一直是他的心願，「作為一個電視工作者知識很重要，最重要的是，電視是要讓大家能欣賞的。」

葉天健製作的節目《小人物狂想曲》獲得第16屆金鐘獎「最佳綜藝節目獎」，捧紅了陶大偉、孫越、夏玲玲等人，成為四五年級觀眾的經典回憶。張小燕、張艾嘉、李濤、李豔秋夫婦、趙少康、于美人、張帝、張魁、陶喆（代表父親陶大偉）用影像參與老朋友歡聚會，用歡笑一起憶當年。陶喆錄VCR表示，「沒有葉叔叔的出現和鼓勵，爸爸（陶大偉）不會有那麼好的發展，你帶給我們快樂，是我們的狂想曲，我們都很愛你。」

製作人葉天健生前告別式，于美人驚喜現身出席。（展雲幸福提供）

《小人物狂想曲》製作人葉天健舉辦生前告別式。陳凱倫（左起）、陳淑麗、周丹薇、葉天健、侯麗芳、包翠英等人出席。（展雲幸福提供）

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