美國總統大選開票將結束，民主黨總統候選人拜登占上風，而近期國民黨、民眾黨等在野黨齊聲批評，民進黨過度押寶川普，恐不利台灣往後發展。對此，國民黨台北市議員游淑慧昨(6日)在臉書以民進黨2016、2020為例大酸，「這算神奇的反向指標嗎？」

游淑慧在臉書寫下，「每日一詞，皇帝不急急死太監，2016年總統蔡英文送希拉蕊三隻小豬，2020年民進黨諸公成為台灣川粉」，這讓她忍不住懷疑，「這算神奇的反向指標嗎？不知為何，此時覺得蔡易餘委員這張川普口罩照， 非常的惡趣味。」

另外，對於美國選後的台灣發展，游淑慧則說，台灣的命運和利益靠川普不穩，光拜登不夠，「靠自己最好」。

不少網友見狀則是留言寫下，「奇怪，怎麼會有人這麼哈川普」、「好像我們變成台灣洲，在選總統的感覺」、「怎麼都壓錯邊？！」。

然而，針對台灣熱衷美國大選風潮以及「押寶說」，駐美代表處政治組組長趙怡翔感嘆，最近看到台灣國內很多對美國大選紛紛擾擾的評論，甚至有些訊息傳得比在美國還誇張，有如先預設好特定候選人的想法或立場。「我個人的感想是，我們應該更客觀看待美國的民主選舉。關心國際事務當然是好事，但終究這是美國人民自己的決定，我們身為台灣人，實在無權干涉，也應該盡量避免選邊站。」

(中時新聞網)