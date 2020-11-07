高市1名20多歲男子日前從大陸返台，在桃園機場入境時填報居家檢疫住所為其高雄租屋處，里幹事卻一直找不到人，直覺事有蹊蹺，防疫人員才知該案謊報而自行入住一般旅館，逕自外出9小時，已違反居家檢疫規定，下場是被強制送往集中檢疫，並挨罰32萬元。

衛生局指出，該案為大陸上海台幹，9月18日從桃園機場入境後，填報居家檢疫地點在高雄的租屋處，但負責追蹤關懷的里幹事卻遲遲聯繫不上人，輾轉跟其家人聯繫，才知道他不住在租屋處，而是跑到一般旅館入住。

衛生局循線追查，該旅館人員表示，該案9月19日凌晨1時44分才入住，扣除搭乘防疫小黃從桃園到高雄車程約4小時，推估逕自外出約9小時，該案明知自身為居家檢疫對象，未經里幹事申請核備，逕自更換居家檢疫地點，9月19日中午強制送往集中檢疫。

衛生局痛斥，該案外出遊蕩多時，未依中央規定配合相關防疫措施，明顯悖離居家檢疫規範，恐造成不特定多數市民暴露在新冠肺炎感染重大風險，形成防疫漏洞，已依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例開罰。

衛生局指出，擅自離開居家檢疫地點6小時以上、24小時以下，可處30萬元，而該案在防疫電子圍籬啟動前蓄意謊報，再加重罰2萬元，總計罰32萬元。

衛生局提醒，居家檢疫對象切勿存僥倖心態，衛生局可以追溯到什麼時候入境，何時啟動電子圍籬入住，若有需要投宿旅館，務必入住防疫旅館，避免與其他旅客混著；另方面也提醒旅宿業者多留意，民眾入住時若有疑問，必須審慎以對。

(中時 )