福原愛重出江湖。（圖／翻攝自全明星運動會臉書）

福原愛直喊腳痠。（圖／翻攝自福原愛AiFukuhara微博）

運動實境節目《全明星運動會》播出後引發不少話題，不僅請來許多藝人一展運動才能，更請到國家代表隊桌球選手江宏傑及前女籃國手錢薇娟，分別擔任紅、藍兩隊隊長。最近該官方臉書公布新一波大咖來賓，是有桌球女神封號的福原愛，網笑說：「MVP非小傑莫屬了，這集希望是公平的賽事」。

32歲日本桌球女神福原愛4年前和小1歲台灣桌球金童江宏傑結婚，兩人婚後育有一女一子，集滿好字，夫妻倆婚後放閃無極限，9月時兩人慶祝結婚4周年，福原愛坦言：「嫁給小傑的四周年，坦白說沒有每天24h開心幸福美滿這樣，但是沒有一次後悔過嫁給江宏傑我先生，吵架磨合鬥嘴冷戰我們也會有，可是今天可以牽手在一起，你可以包容我所有，我願意跟你走一起，這樣不就很完美了嗎？」

10月兩人所生女兒小小愛（Aila醬）過3歲生日，福原愛曬出照片，可見小小愛吃著西瓜，一雙靈巧圓滾滾大眼睛加上肉肉臉，完全神複製福原愛小時候樣貌，福原愛也幸福寫下對女兒的祝福，說：「爸爸媽媽愛你，你要快快樂樂健健康康平平安安長大哦」。

退役兩年的福原愛，最近為了《全明星運動會》重出江湖，昨(6日)她貼出自己腳部的照片，直說：「腳好酸（痠）」，疑暗示剛參加錄影，網友則好奇說：「代表這集一定有桌球項目囉」、「愛醬辛苦了」、「穿黑色的表示應該是坐主播檯，那最後MVP選小傑吧」。

(中時新聞網)