YG娛樂又出事！旗下女子天團「BLACKPINK」在YT頻道推出團體綜藝《24/365 with Blackpink》，日前到韓國愛寶樂園見7月才剛出生的熊貓寶寶「福寶」，被發違規頂著全妝抱才100天大的熊貓寶寶，還沒戴手套接觸熊貓，恐對珍稀動物造成危害，廣大陸網友痛罵她們「傷害國寶」，意外掀起中韓兩方網路論戰，而YG終於發表聲明，卻反倒被痛譙。

BLACKPINK帶妝抱貓熊寶寶一事引發軒然大波，因近年大陸為保護保育類的熊貓，已禁止商業性近距離拍攝接觸熊貓，保育員照顧熊貓也有嚴格的規範，禁止帶妝接近熊貓，家中有飼養寵物者也不能接觸之，避免增加熊貓染疫的風險，如果有保育員之外的人必須接觸，也一定要穿戴全套正規防護衣。

事後YG發出聲明，解釋BLACKPINK一日保育員體驗都有合乎規定，也有專家全程在場監督，沒有道歉但撤下影片，又惹罵聲。(取材自YouTube)

但影片中，受邀擔任一日保育員的BLACKPINK不但畫了美美的妝，且只穿了簡易防護衣跟口罩，但不時沒佩戴帽子跟手套，雖然成員們小心翼翼且充滿愛心跟熊貓玩，仍是處處違規，且眾人皆知Jennie及Jisoo家都養了毛小孩，媒體詢問專家，專家也說BLACKPINK的行為不OK，外借各國熊貓的中國大熊貓研究中心，則表示正審慎調查處理中，大陸網友則在網路上憤怒開噴，「還是接回熊貓吧！」、「熊貓是我國國寶，希望動物園可以善待國寶」。

對此，YG今(11/7)做出回應，澄清這回BLACKPINK的一日保育員體驗，都是在保育員跟專業獸醫的陪同下進行，也都配合了嚴格的防疫管理及衛生守則，也每換一個場景拍攝，都重做手部與鞋子消毒，很遺憾影片引發了爭議，表示會尊重熊貓保育專家的建議與國際合作慣例，因此決定最新一集影片不會上傳，之前的預告影片也會下架，這份聲明一出，網友卻罵更兇，直呼通篇一個道歉都沒說，「認錯道歉很難嗎？」、「往化了全妝的臉上噴消毒液了嗎？」，也要求動物園方應該出來負責，但仍有韓國網友護航，「拜託超厲害的你們各玩個的吧」、「熊貓帶走，中國人也全部帶走吧」。

(中時新聞網)