南台灣生技展近日在高雄巨蛋登場。（柯宗緯攝）

後疫情時代生技產業新方向，由台灣農業生技學會舉辦的「2020南台灣生物技術展」11月6日至9日在高雄巨蛋盛大展出。現場展出農業生技主題館，有許多亮眼展出，包括動物、植物、水產漁業等都有創新研發項目推出，共有多達20幾項展出品項，

今年度展區特別規劃了農業生技主題館、生技產業創新教育主題館、經濟部生技研發成果主題館、永續漁業主題館、科技部研發成果主題館、生技醫藥與醫療器材相關之研發成果及生醫產業創新創業內容及成果等各式主題館。

另還有台糖、台肥、台酒等知名廠商一同共襄盛舉，呈現多樣生技保健食品、保養品、有機農產品、友善農業資材等，並提供不同之現場優惠，讓民眾可以多加選購。另外更聚集了國內知名生物技術相關廠商，讓產官學各界能透過這千載難逢的機會齊聚一堂相互交流。

此外，食品工業發展研究所在現場展示食品所在經濟部技術處科技專案及農委會計畫支持下，於生物資源之加值應用、食材質地設計、農畜產原料商品化加值、及食品製程設備整合創新之研發成果，歡迎至食品所攤位(攤位號碼W06)參觀指教。

為改善冷凍調理食品利用微波爐復熱，所產生食品表面軟化、口感不佳等問題，食品所整合條碼辨識與溫度回饋控制技術，開發微波複合能源烹調機-智慧現酥機，可依設備腔內溫度變化，自動調控複合能源(如熱風及紅外線)的火力大小，進行自動烹調程序，讓冷凍調理食品以微波爐復熱時，避免表面軟化的問題，呈現炸物原有之風味與口感。

本項設備預期將導入末端流通業者、餐飲服務業者(如：超商、中央廚房配送之飲食連鎖店)應用。本次南台灣生技展食品所將現場示範操作智慧現酥機，讓民眾體驗試吃復熱之產品。

此外，主辦單位為了讓民眾能夠實行綠化活動，凡展覽期間至官網索取免費逛展門票，每天早鳥前60名報到看展的民眾，即可獲得小樹苗乙株，2020南臺灣生物技術展邀大家用實際行動共創友善的永續環境。

(中時 )