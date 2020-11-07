使用實體現金交易時偶爾會遇上外觀獨特的鈔票，上頭有字跡、缺角都算常見。一位網友上網哭訴，有天兵同事將4張千元鈔票使用釘書機固定，但她需要將錢上繳給會計，擔心會發生問題。對此，台灣銀行則做出回應。

一位女網友6日時在臉書社團《爆怨2公社》發文哭訴，她的天兵同事將4張一千元的鈔票用釘書機釘起來，她拆下釘書針後發現，四張藍色小朋友身上全都多了兩個針孔。女網友還要將錢上繳給會計，深怕會造成影響，無奈地貼出「有洞的鈔票照」困惑發問。

文章上傳網路後，不少網友熱心回應，「沒差啊，不要過度緊張」、「不影響使用，但是請特別留意一下同事是有意還是無意這麼做」、「雖然沒差，但是什麼樣的智障會去釘錢啊」、「用釘書機沒差，只要毀損還能供人辨識號碼也在，都能去銀行更換，何況釘書機訂過不會影響太多整體的外貌」；也有人認為這個行為是「毀損國幣」。

據《ETtoday新聞雲》報導，對此，台灣銀行客服人員表示，將釘書針拔除就可以繼續使用了，儘管有破損但外觀尚能辨認，也可以拿到銀行更換。

(中時新聞網)