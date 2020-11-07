JET綜合台全新實境廚藝節目《料理之王》，上周晉級22名選手，接下來要用抓交替的賽制，指名選手來進行PK換位，六位踢館魔王將會用指定的中華料理六大菜系來與選手決一死戰，本集邀請到飛行導師曾寶儀，除此之外還有各菜系的明星大廚也會參與評選與教導，曾寶儀說她評分的標準就是以「好吃」為主。

曾寶儀是有名的煲燉湯達人，曾出過《阿寶靚湯》書籍，對粵菜十分熟悉，這次粵菜菜系要指定的料理是相當有名的「大良炒鮮奶」，由歌手梁一貞和張克帆的老婆双兒進行PK，曾寶儀說這命題「簡直刁難選手」，因看似簡單，實則非常難做，連寶媽都很少做。

川菜菜系挑戰的是水煮魚，模特兒出身的選手熊以馨在料理過程中，因切菜不慎切傷手指，當場血流如注，比賽甚至一度暫停，還到醫院縫針和打破傷風，但熊以馨心繫比賽，就算已經流血還在詢問說：「我可以再做一次嗎？」連曾寶儀都稱讚：「你真的很有榮譽心耶！現在還care要不要再做一次。」熊以馨：「因為我這次真的很努力！」她的暴風成長也讓導師廚佛瑞德Fred刮目相看。《料理之王》每周五晚間9點於ETtoday全平台首播，每周六晚間6點在JET綜合台播出。

本周《料理之王》加入飛行導師曾寶儀（左二）。（量子娛樂製作提供）

粵菜菜系指定的料理是有名的「大良炒鮮奶」，由歌手梁一貞(右一)和張克帆的老婆双兒(左一)進行PK。（量子娛樂製作提供）

前來踢館的選手樂梓酉(左一)和撞臉王力宏的選手鄭百成(右一)進行PK。（量子娛樂製作提供）

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