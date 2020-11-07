高雄市客家事務委員會7日上午在新客家文化園區舉行「這下做麼个」（現在做什麼）系列活動，高雄市議員童燕珍與民進黨立委許智傑都希望，客委會能多舉辦活動，吸引中央挹注經費。童燕珍希望許智傑多幫忙，許智傑點頭答應。

童燕珍致詞表示，中央挹注的金錢太少，剛好立委許智傑到了，請許立委盡責任，多幫客委會爭取經費。許智傑點頭答應。

許智傑說，鳳山是最多客家人聚集的地區，但鳳山沒有客家園區，令人羨慕。他表示，政府重視客家族群，因此多年前成立客家電視台。他希望客家文化園區未來能辦更多活動，至於經費，他樂於協助。他也鼓勵鳳山社團在當地多辦活動，包含競賽與表演等，藉此發揚客家文化。

11月7日主題「來這遛小孩」，有多元文化（客家、原住民、新住民）特色市集、小老闆當家童趣市集、趣味闖關遊戲、蘋果劇團及街頭藝人表演。上午雖然下雨，但仍吸引一些民眾參加。

(中時 )