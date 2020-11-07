正值美國總統川普陷入連任困境，白宮又傳出重要官員確診。據美媒《國會山莊》報導，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）6日確診新冠病毒，不僅在替白宮確診再添一人，也讓多次面臨新冠病毒威脅的白宮再次陷入暴風圈中。
報導指出，目前並不清楚梅多斯是何時確診，但是他曾在3日時出現在維吉尼亞州阿靈頓郡的川普競選總部，當時他與十多位競選工作人員同處，且未戴上口罩。而川普上月確診時，梅多斯也是經常在他身旁，雖然當時如白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）、白宮前高級顧問康威（Kellyanne Conway）以及川普幕僚希克斯（Hope Hicks）多為白宮人士確診，但梅多斯當時逃過一劫。
此外，雖然美國大選持續進行，但疫情威脅仍不減，據約翰霍普金斯大學統計，截至6日美，美國已創下單日新增12.7萬人確診，連續3天刷新單日新增確診紀錄，而過去24小時內也新增1149人病歿，為連續第4天新增超過1000起死亡病例。
美國至今已有970萬人確診，23.6萬人病歿，是全球疫情最慘重的國家。
(中時新聞網)
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