雙11戰打得火熱，今年因新冠疫情助長跨境電商貿易，專門行銷台灣好物的跨境電商服務品牌「戀戀台灣」7日宣布營運，喊出0元上架拼多多跨境電商平台、高時效、高優惠之物流方案、化粧品及食品類商品可免除傳統三證、各類商品提前備案，快速通關等多元服務，助力MIT廠商快速搶市。

巡善國際貿易總經理王于宬指出，台灣有許多好商品，因為諸多跨境門 檻，如法規、成本、資訊、物流、時效、金流等原因，難以進軍大陸及國際市場，十分令人惋惜。

戀戀台灣執行長任日君表示，拼多多跨境平台與民眾以往認知不同，拼多多客群日漸重視品質且為拓展高端客 源之需，積極網羅世界品牌入駐、全球優良商品上架。台灣商品品質優良眾所皆知，又具文化及地緣優勢，若把握時機入駐搭配多元推廣行銷，對其品牌知名度及銷量將會有可觀成長。

戀戀台灣與中華民國傑出農民協會及中華台灣經貿文化交流協會共同簽屬合作聯盟，提供其會員更多元交流及 銷售通路。並已與富康原生有限公司、原本生化科技股份有限公司、統芳生物科技股份有限公司、可善企業有限公司、捷醫國際生物科技股份有限公司、辰漾國際有限公司簽約合作，期共創共贏。

戀戀台灣試營運期間不僅可0元上架，同時免收相關開辦費、年費、海關備案費；結帳週期15天，保障廠商現金流轉性。協助台灣廠商克服跨境門檻、化繁為簡，用最輕鬆的方式挑戰大陸市場，並匯集能量進軍國際。雙11後，還有雙12、黑五及年節商流，建議台灣廠商把握時機，趁勢爆量成長，實現MIT賣全球。

專門行銷台灣好物的跨境電商服務品牌「戀戀台灣」7日宣布營運，助力MIT廠商快速搶市。（柯宗緯攝）

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