禾浩辰和郭書瑤上《我們練愛吧》節目，經過上集的「練愛」，可說越愛越甜蜜，本週播出兩人身處在浪漫的高粱田中，隨興上演著偶像劇的告白戲碼，結果禾浩辰一上戲就忘情的喊「老婆」，讓郭書瑤傻眼：「哪有人一開始就叫對方老婆的！」禾浩辰便開始告白，害羞到忘詞還拿手機照稿唸，郭書瑤聽完甜蜜告白後，也害羞點頭答應，兩人立馬甜滋滋的緊抱著。

禾浩辰表面淡定、內心卻緊張得要命，抱完馬上「喊卡」，他坦言自己是個被動的人，從沒主動告白過；而郭書瑤則大方表示，「我心機比較重，都是勾引別人反主動。」大讚禾浩辰這次的表現「可以」、「適合告白」。

前一天兩人在酒吧飲酒談心，隔天禾浩辰又帶著郭書瑤到金門酒廠參觀，郭書瑤懷疑他是不是特愛喝酒，忍不住問說：「你到底有什麼企圖？」禾浩辰也直球對決：「那妳喜歡喝酒前的我，還是喝酒後的我？」郭書瑤秒回：「都喜歡。」僅僅三個字就讓禾浩辰雀躍到瘋狂歡呼繞圈，一旁的郭書瑤一臉錯愕，質疑他根本是喝了酒才來錄影。

禾浩辰希望郭書瑤能完成「飛撲到他身上」的心願，兩人只好又演起小劇場，背景設定則是兩人許久未碰面，女方要熱情的飛奔的跑向男方，並跳起來投入男方的懷抱。願望達成後，禾浩辰又一臉害羞的樣子，讓郭書瑤忍不住笑虧：「你自己要求的還害羞。」

最後兩人在金門海邊分享這兩天以來的相處，郭書瑤為回應禾浩辰的告白，將首次的自彈自唱獻給他，笑說：「唱歌時有發現禾浩辰都不敢看我，害羞得很可愛」。禾浩辰則表示沒想到郭書瑤會這樣做，「感覺只有在偶像劇才看得到，覺得很不真實、也很感動，希望以後郭書瑤也能教我。」更多精彩內容，敬請鎖定東森綜合台《我們練愛吧》，每週五晚間十一點播出。

郭書瑤、禾浩辰農場裡體驗餵牛。（迪克斯娛樂提供）

郭書瑤對著禾浩辰自彈自唱獻情歌。（迪克斯娛樂提供）

(中時 )