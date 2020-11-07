雪見高山茶雪見高山茶金獎禮盒。（漢神提供／柯宗緯高雄傳真）

覓東茶悦樓梨山烏龍茶。（漢神提供／柯宗緯高雄傳真）

為增進國人認識國產茶特色與優點，提振茶葉消費買氣，行政院農業委員會農糧署輔導中華民國農會辦理「臺灣名茶大賞」百貨行銷活動，11月7日在高雄漢神百貨B3F熱鬧展開，愛好喝茶的客人能在漢神百貨品嘗與購買來自11縣市的15家精選茶莊帶來的138項優質國產茶葉產品。

現場還有每日好物獨家優惠特賣、消費滿額抽獎等活動，讓消費者買得越多、賺得越多。農糧署副署長姚志旺也將在明日11月8日下午3點到現場直播介紹獲獎茶莊和漢神百貨首賣等特色產品給消費者，同時也會到漢神百貨VIP貴賓廳，與茶莊一同將國產好茶推廣給高消費力的VIP客群。

農糧署今年首度辦理「臺灣名茶大賞」，看中漢神百貨精品百貨定位，邀請新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、台東縣及宜蘭縣共15家茶莊或農會，齊聚漢神百貨推廣國產茶葉。

參加單位有國內外競賽獲獎茶莊或農會、亮點茶莊、五星級衛生安全製茶廠、農委會神農獎得主、百大青農或產銷履歷達人等，茶葉產品包含蜜香紅茶、紅玉紅茶、烏龍茶、金萱茶、包種茶、山茶、佳葉龍茶、梔子花茶、東方美人茶、相思炭焙茶等，更有用茶葉製成的酥餅、茶糖、蛋捲、牛舌餅、茶梅等茶點。

漢神百貨表示，「臺灣名茶大賞」茶葉產品除了具備有機驗證、產銷履歷驗證或臺灣農產品生產追朔條碼(QR-Code)等安全溯源標章，多項產品更獲得法國農產品加值協會(AVPA)競賽烏龍茶類金獎與美食獎、國際風味暨品質評鑑所(ITQI)評鑑2顆星、國際品質評鑑大賞(Monde Selection)金牌獎、臺灣農業百大精品獎、國際名茶評比金牌獎、德國紅點設計獎、德國IF國際設計獎、宜蘭十大好食好物等殊榮，消費者不必四處奔波，到漢神百貨就能購買到優質、精緻、安心、自用或送禮皆宜的國產茶葉產品。

為了吸引人潮，「臺灣名茶大賞」活動期間將舉辦「每日好物獨家限時優惠搶購」、「周末消費滿499元抽國產茶業產品福袋(最高價值超過1500元)」、「平日消費滿499元抽國產茶VIP，中獎者109年12月到110年2月每月可獲得免費寄送到府的國產茶葉產品(總價值超過3000元)，未中獎者現場拍照打卡則可獲得國產茶業產品小禮物」。

除了一般消費者的推廣，11月7日到15日展售期間，還邀請高雄當地餐飲業、零售通路業、金融壽險業、教育業等單位到現場認識茶莊與茶業產品，爭取後續企業機構訂購的機會。

(中時 )