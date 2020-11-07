族人接力堆積石塊「封路」，表達不滿。（王志偉攝）

太巴塱部落今舉辦反對設置大型畜牧場抗議。（王志偉攝）

數百族人進入牧場高喊抗議，警方維持秩序。（王志偉攝）

花蓮光復鄉有一處興建中的大型養牛場，預計飼養500頭乳牛，不過引起周邊包括太巴塱、馬佛部落反對的聲浪，3個月前曾到縣府表達抗議。今上午頭目帶著數百族人，搬石塊到牧場前「封路」，甚至一度衝入施工中牧場大喊抗議口號，強烈夜要求縣府1週內以公文明確回應畜牧場續建與否，否則「會有更大抗議行動」。

瑞穗鄉牧場業者廖皎邦在光復鄉購地設置大型養牛場，目前牧場飼養場域與鋼骨結構都已搭建。7月間，當地太巴塱、馬佛部落曾經到縣府表達抗議，直指養牛場位於傳統領域內，縣府農業處隨即在8月11日邀業者到部落辦說明會，但部落以「應該辦公聽會」為由集體退席。之後2部落在10月23日自辦「反設置大型畜牧場公聽會」，縣府農雖提出污染疑慮解釋等，仍無法獲得族人釋疑。

「縣府秘書長騙人啊」，牧師那麼好．ㄚ讓說，村民擔憂河川水源遭污染，也將影響稻米品質、土地跌價、更質疑畜牧場的開發案跳過原基法21條，沒有讓部落行使諮商同意權。牧師說，縣府秘書長張逸華師回應「業者提出的變更設計申請，縣府至今尚未核准，業者繼續施工就是非法建築」。牧師說「根本沒停工」，「縣府不能這樣騙我們啊。」

光復鄉頭目楊德成說，太巴塱部落水源水流世代流傳，當地水源乾淨清澈，可是大型養牛場設立後，族人都擔憂水源遭受汙染，今天族人站出來抗議，為了世世代代，絕不能讓部落被污染了。並將抗議陳情書親自交給縣府秘書長，不過養牛場仍未見停工。

因不見縣府說明停工等有效作為，太巴塱、馬佛部落頭目與數百族人開著數十輛各式車輛，持抗議旗幟布條，浩浩蕩蕩前往牧場，搬來石塊堆積在牧場前產業道路「封路」，不讓施工車輛進入，現場並燃起狼煙，點燃竹炮，一度前進牧處工地高喊抗議訴求，牧師那麼好．ㄚ讓說：「我們忍無可忍」，接下縣府可能讓使用執照、畜牧養殖執照通過，因此強烈要求縣府1週內以公文明確回應。

縣府秘書長張逸華表示，部落族人7月到縣府抗議，經查本案在4月間，廖皎邦畜牧場的審核都依照中央法規，經由事業登記主管機關農業處審核後，發給農業設施使用許可，建照也由建設處發給，目前都合法，但強調尚未發給畜牧場登記證；族人訴求原基法21條部落諮商同意權主要只針對「公有土地」，業者在購得的私有地開發並無問題。

張逸華強調，任何投資案，只要核發申請與開發，縣府必須依法行政。族人的表達與訴求內容，縣府絕對尊重，將彙整後要求業者要和部落充分溝通，並斟酌未來核發畜牧場登記證營業的時效。但張逸華說「事緩則圓」，可經過溝通讓事件尋求解決。

(中時 )