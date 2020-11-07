北市中山區北安路7日凌晨1時許，路邊一輛計程車突然起火燃燒，消防局將火勢撲滅後，懷疑是人為縱火，而案發地點剛好在里長辦公室前，警方調閱辦公室監視器畫面，發現一名男子先以寶特瓶朝汽車潑灑再點火，迅速鎖定嫌犯為57歲陳姓男子。

警方立即陳嫌家中，當場查獲用來裝汽油的寶特瓶、火柴、及做案時全套衣服及購買汽油發票等證物，但陳嫌對縱火情事全程保持緘默。目前本案持續偵辦中，訊後將依公共危險罪嫌移送法辦。

(中時 )