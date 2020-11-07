深夜潑油縱火燒車 警3小時迅速逮捕嫌犯 12:262020/11/07 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳嫌先對計程車潑灑汽油，隨後點火燒車。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市中山區北安路7日凌晨1時許，路邊一輛計程車突然起火燃燒，消防局將火勢撲滅後，懷疑是人為縱火，而案發地點剛好在里長辦公室前，警方調閱辦公室監視器畫面，發現一名男子先以寶特瓶朝汽車潑灑再點火，迅速鎖定嫌犯為57歲陳姓男子。 警方立即陳嫌家中，當場查獲用來裝汽油的寶特瓶、火柴、及做案時全套衣服及購買汽油發票等證物，但陳嫌對縱火情事全程保持緘默。目前本案持續偵辦中，訊後將依公共危險罪嫌移送法辦。 (中時 ) #嫌犯 #寶特瓶 #汽油 #辦公室 #縱火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗男子酒駕肇事撞毀5汽機車 一度肇逃被捕 15:112020/11/05 社會 超車挑釁公路上演追逐秀 3煞不爽砸車遭警逮 13:582020/11/05 社會 油車噴出 10月機車銷售爆天量 04:102020/11/04 產業．科技 涉洗錢逃亡2個月 百億總裁莊周文落網遭聲押 22:192020/11/05 社會 百億總裁莊周文落網 13豪車市價近3億遭扣 17:502020/11/05 社會 涉恐嚇澎恰恰 通化街幫主遭羈押 04:102020/11/05 地方新聞 竹市園區大樓地下室火燒車濃煙四竄 500人衝出疏散 14:062020/11/06 社會 裕日車新Sentra首月銷3千輛 延續熱潮早鳥優惠延長 09:102020/11/04 財經 起底百億總裁莊周文 身分竟是印尼王子 22:002020/11/05 社會 涉恐嚇澎恰恰、張綱維 通化街幫主及幕後金主楊醫師遭逮 13:402020/11/03 社會 社會熱門新聞 阿公激戰援交妹 玩太嗨「爽死」妹懷裡 影片網瘋傳 - 社會 刑事局破獲走私10餘萬發90手槍彈 史上最多可比一個營 - 社會 24歲女蹲坐中壢車站旁乞討 父嘆：不是第一次 - 社會 師大女學生遭尾隨 怪男緊貼想「當男友」 曝身分竟是校友 - 社會 自助洗車小姐姐超火辣 嫩白長腿搭短版背心 網大暴動 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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