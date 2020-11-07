五月天今（7日）正式宣布啟動年底演唱會，將於2020年12月26日唱到2021年3月29日成軍日，一路從桃園、台中唱到台南，15場演出橫掃北中南三地，分別為桃園國際棒球場5場、台中洲際棒球場5場、台南市立體育場5場；此外，五月天為了好好感謝疫情期間一群無名英雄，不分日夜堅守岡位，相信音樂與五月天提供6000張門票，委由桃園、台中、台南衛生局及護理師護士公會聯合會等相關單位，邀請辛勞的醫護人員參與。

「好好好想見到你」Mayday fly to 2021 演唱會，桃園國際棒球場2020年12月26日、27日、31日到2021年1月1日、2日，台中洲際棒球場02月17日、18日、20日、21日、22日，台南市立體育場3月20日、21日、27日、28日、29日；與大家12月桃園跨年、2月台中過年、3月台南24週年，五月天到北中南相遇，也讓歌迷省去舟車勞頓，其中台南更距「Final Home 當我們混在一起」演唱會台南場已相隔16年，對於五月天和歌迷都格外有意義。

北中南三城市分別售票，桃園場及台中場於29日全區全面首賣，台南場於1月10日全區全面首賣；更多訊息可查詢五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。

(中時 )