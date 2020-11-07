台中市東區樂成宮旱溪媽祖7日發放獎助學金，今年邁入第6年，累積共2778名學生受惠，金額達7百多萬元，除鼓勵成績優秀學子，另低收入戶並加碼獎助學金支持，秉持取之於社會，用之於社會精神。

樂成宮董事長郭松益表示，樂成宮香客眾多，資源來自四面八方，尤其香客愛心奉獻功德金，廟方認為取之於社會，用之於社會，每年頒發獎助學金，鼓勵學生好好讀書，未來貢獻社會，也彰顯旱溪媽祖「慈悲、博愛、濟世」的精神。

樂成宮獎學金小組召集人常務董事李偉政表示，今年共嘉惠653名學子，發放金額共1773000萬元，低收入戶之大專院校、高中職、國中每人各為7,000、6,000、5,000元，中低收入戶各為6000、5000、4000元，一般家庭各為5000、4000、3000元，國小1000元。

樂成宮獎助學金申請資格，凡設籍於東區（旱溪、樂成、泉源、干城、東英、東信、東門、十甲、東南、東勢、合作、富台、富仁、振興、東興、東橋、新庄）17里等，設籍滿6個月以上，就讀國、高中（職）、大專院校之學子，成績達到申請門檻，沒有名額上限，國小部分則由東區各國小學校推薦各班2名。

郭松益說，旱溪媽祖獎助學金雖1人3、5千元，對一些人來說是「及時雨」，藉此鼓勵莘莘學子認真向學的風氣；若符合申請要件之學子，每年8月下旬起至9月上旬止，必須檢附相關文件向本法人提出申請，避免逾申請期限。

(中時 )