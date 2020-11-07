副總統賴清德今出席「第25屆大專校院資訊應用服務創新競賽」，賴清德表示，過去政府非常強調製造，在未來則還要有服務，也就是「軟硬兼施」，產業才有升級的可能。

賴清德強調，競賽也為產業升級添加柴火；「資訊、應用、服務、創新」8個字、4方向，點出台灣產業升級、經濟轉型必然要走的一條路。

副總統致詞時表示，一年一度最受全國矚目的「大專校院資訊應用服務創新競賽」在今天將進入決賽，他非常榮幸參與盛會，在進場時就感受到每一個團隊蓄勢待發的氣勢，相信每一件作品必然是師生共同努力的創意結晶。

他說，代表蔡總統祝福今年的賽事圓滿順利成功，每一組參賽隊伍都能將平時研究訓練的成果，在今年的賽事上做出最好的表現，他也特別感謝政府相關部會及產學各界的參與。

賴清德認為，今年的賽事至少有三個特點，第一，是全國歷史最悠久、規模最盛大、競爭最激烈、影響最深遠的一項賽事。第二，是科技人才培育的重要平台；競賽的題目，不僅符合國家政策，也因應科技發展潮流，例如今年的賽事，引導參賽師生往資安、智慧物聯網、雲端運算、網路大數據分析、AR、VR等方面發展，經過競賽的洗禮，相信自然而然能產生科技人才。

賴清德接著說，第三，競賽也為產業升級添加柴火。賽事中業界評審超過5成，經由競爭過程培養出來的人才，將符合產業升級的需求。此外，每一年的賽事，都符合國家產業升級、經濟發展的方向，由「資訊、應用、服務、創新」這8個字、4個方向，也點出了台灣產業升級、經濟轉型必然要走的一條路。

副總統也表示，過去非常強調製造，在未來則還要有服務，也就是「軟硬兼施」，產業才有升級的可能。由年輕人運用過去工商經濟的基礎、科技創新的力量，成就新的事業，如此台灣才能重新塑造第二次經濟奇蹟。

他指出，也許很多人會說，台灣是一個人口不多的小國家，但是如果運用「資訊、應用、服務、創新」4大方向得當，我們可以成為成功的試驗場域，成就好的創新模型，在國際上與別人競爭。

隨後，副總統與現場貴賓共同進行開幕啟動儀式，並參觀競賽團隊作品，瞭解參賽同學們的設計巧思及創新應用。

賴清德參觀比賽隊伍作品。（趙雙傑攝）

(中時 )