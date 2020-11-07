台南市政府環保局推廣「沼液沼渣作為農地肥分使用」，全市已有約1／5的畜牧場，將沼液沼渣還肥於田。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

畜牧糞尿在傳統上被視為廢棄物進行管制，但台南市政府環保局推廣「沼液沼渣作為農地肥分使用」有成，從2016年累計至今已經突破100場，全市共有112處、大約1／5的畜牧場，將沼液沼渣還肥於田，每年總施灌量23萬公噸、施灌面積177.3公頃，不僅幫助農民節省肥料費450萬元，同時也能減少空氣異味，並緩解河川汙染。

學甲區吳姓畜牧業者說，傳統上將畜牧糞尿視為廢棄物，公部門都會加強管制，處理廢水對畜牧場來說壓力很大；每當看到環保稽查人員前來時，業者心裡就開始七上八下。如今的政策朝循環經濟方向發展，讓畜牧業從汙染製造者轉換成為資源提供者，對業者來說幫助很大。

參與沼液沼渣施灌農地的關廟區許姓農民也說，施灌沼液沼渣的好處很多，不只可以節省購買肥料的費用，更重要的是化學肥料用多了不好，土壤會變差，以前4個月需使用1次化學肥料，現在進行施灌沼液沼渣後，比較不需使用化肥，作物的生長情形與品質也變得比較好。

市長黃偉哲表示，畜牧資源循環再利用，除能減少廢水排放、降低汙水處理電費，還能扣抵水汙染防治費等，最終的目標為「田肥水清」，要達到畜牧、農民、環境都受惠的農業循環經濟，希望畜牧業、農民等大力支持與響應，讓環境、經濟發展並進，打造永續家園。

環保局長謝世傑指出，每年112畜牧場最高可提供23萬公噸的沼液沼渣還肥於田，估計每年可削減河川生化需氧量約1078公噸、懸浮固體約2434噸，環保局將持續推動畜牧肥分使用，邀請更多的畜牧場與農民攜手，逐步改善畜牧廢水汙染問題，降低對環境的衝擊。

環保局還說，畜牧業者參與「沼液沼渣作為農地肥分使用」政策，環保局將輔導撰寫相關計畫書，日後也會協助業者做土壤及地下水檢測，讓畜牧戶及農民都能更專注於本業，也讓河川重獲生機。

(中時 )