美國總統大選，拜登和川普仍在關鍵州拉鋸。隨藍移現象發酵，拜登在喬治亞州反超川普，內華達州也保持領先，川普連任前景日益黯淡。政治大學外交系副教授吳崇涵認為，拜登當選後會大幅修正與中國的關係，兩岸問題將回歸「戰略模糊」；拜登不會給台灣太多承諾、不會同意台灣獨立，也不會允許台灣改變台海現狀。

吳崇涵接受香港媒體《中評社》訪問表示，川普在選舉期間已和中國撕破臉，即便連任也覆水難收，將會繼續採取對抗、鬥爭路線。縱然他想「一碼歸一碼」，也難以面對情緒被挑起的支持群眾，頂多轉變成「軟的更軟，硬的更硬」；軟的是貿易，硬的是科技、法侓、人權、兩岸三地等議題，就可稱為「抗爭螺旋」。

反觀曾擔任歐巴馬副手的拜登，將會延續歐巴馬時期政策，尤其像是多邊主義、與各國自由貿易往來等重點，重回「世界主義」懷抱。如此，必然會去討論跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），可望重回歐巴馬的「重返亞太」、「亞洲再平衡」戰略。

至於台灣所關注的兩岸與台美關係，吳崇涵分析，拜登主政對中政策會採取「競合關係」，意即「又競爭又合作」；對台灣的態度會採取「戰略模糊」，不會給台灣太多承諾、不會同意台灣獨立、不會允許台灣改變台海現狀，但同時也會告訴大陸不能對台動武，形同對兩岸施以「雙重嚇阻」。

(中時新聞網)