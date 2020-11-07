台灣首座「慰安婦」博物館「阿嬤家」，從2016年至今已經營4年，但虧損超過200萬，甚至還傳出經營該博物館的婦女救援基金會賣掉自己的辦公館舍以彌補虧損，但今年上半年受到疫情影響，阿嬤家因而在今年7月時宣布熄燈，最後在今天舉辦「熄燈儀式」，但也宣布已找場新館舍，預計在明年4月中重新揭牌。

阿嬤家從2016年經營至今，除了館內文物展示外，也與政府部門、公民團體等單位舉辦各式活動，文化部前部長鄭麗君也曾在周年茶會時到場致意。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，尋覓新場址的過程十分辛苦，一開始文化部、台北市政府皆有提供協助，但皆應場址、設備等原因不合適，因此只好自行尋覓，所幸在10月下旬時覓到一處鄰近捷運站的約60坪的場址，上周簽約後也進行後續作業，預計在明年4月重新開幕。

至於新址位於5樓，是否會不利民眾參觀？杜瑛秋指出，雖然空間較目前場址來的小、也位於5樓，但「一定會呈現阿嬤的東西」，並會透過預約等方式接待團體遊客。

杜瑛秋指出，雖然阿嬤家將於11月熄燈，但婦女救援基金會持續推動各種慰安婦相關活動，如年底前將推出「蘆葦花開」繪本，描述一名曾遭受性暴力的慰安婦阿嬤與孫女對話的故事，也將培訓種子教師，藉此至各國小、國中、高中宣導，讓外界認識慰安婦。

杜瑛秋提及，目前阿嬤家在募資平台上發起「阿嬤家─和平與女性人權館重建計畫：慰安婦的故事，不能被遺忘」，希望募到200萬元協助後續搬遷事宜。

位於迪化街的「慰安婦」博物館「阿嬤家」，將於11月熄燈。（林良齊攝）

(中時 )