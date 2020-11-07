國立台南大學附設實驗國民小學7日舉辦125年校慶，該校畢業校友施繼澤為感念母校，特別捐贈教育基金1000萬元建置藝術牆，並於7日舉辦揭幕儀式。不過，由於施繼澤人在香港，無法前來參加揭幕式，因此特別委託芝蘭基金會代表周美青前來參加，讓在場不少學生家長驚喜萬分，手機搶拍「酷酷嫂」。

南大附小校友施繼澤為感念1920年畢業、同為校友的父親施啓宗養育之恩，及南大附小教導之情，特捐贈教育基金1000萬元建置「百載樹人｣藝術牆，以紀念附小創校125年來「啟迪後學，宗棣流芳，繼承庭訓，澤及蘭芝｣的精神。

「百載樹人｣藝術牆是由台南大學視覺藝術與設計學系教授林美吟設計，以校園金龜老樹為發想，運用前後空間裝置，表現過去與現在的共存。

林美吟稱，後層鏡面採老照片為色塊，結合與創校年代同時期藝術家蒙德里安經典作品「樹」的結構，將具代表性的歷史照片融合其中；前層則以金屬螺旋與透鏡，打造金龜樹與樹瘤造型，象徵創校至今的成長。林美吟說，當觀賞者以放大鏡欣賞前後層空間的同時，自身影像也映照於鏡面，完成觀者與作品的融合與互動，並寓意著以歷史經驗承載對未來的期望。

今日揭幕儀式除邀請周美青出席，連畢業60年的校友、及今年南大附小畢業的「小市長」也都出席見證，象徵教育傳承。另外，揭幕儀式前則由南大附小弦樂團表演，悠揚的琴聲也讓周美青讚嘆不已，頻頻鼓掌稱讚小學生。

南大附小7日為校園新建的藝術牆揭幕，芝蘭基金會代表周美青（左）也前來參加。（李宜杰攝）

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