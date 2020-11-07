20歲鄭姓毒蟲涉嫌透過網路販毒，6日深夜交易時遇警逃，竟不顧危險跳下2層樓高的大排水溝，不慎扭傷腳，還和蟑螂、老鼠為伍，狼狽不堪只好電洽友人拜託向警方求援，警方進入大排尋人，起出31包毒品咖啡包，依毒品罪嫌送辦。

桃園警分局同安派出所接獲線報，20歲的鄭男多次透過網路販售毒品，昨深夜11點多獲悉他要到天祥七街一帶面交，提前到場守株待兔，果真看見鄭男在2名友人陪同下現身，立即上前盤查。

鄭男一見員警，轉頭就跑，甚至當場跳下一旁高約2層樓的大排水溝，鄭男的2名友人則被警方壓制，不久2名友人接到鄭男求救電話，稱扭傷腳，員警冒險沿著斜坡下到排水溝底，發現鄭男赤著雙腳倚靠在牆邊，雙腳泥濘，黑色褲子也沾滿泥土，一旁還有蟑螂、老鼠，警方涉水攙扶，將他架回路上，帶返派出所。

警方在鄭男包包起獲31包毒品咖啡包，依毒品危害防制條例將他送辦，並將追查他的毒品咖啡包來源與流向。

毒蟲遇警跳大排水溝逃 扭傷腳狼狽向警求援

(中時 )