喻虹淵曬4隻鴨子照片。（圖／翻攝自f.reenyu IG）

喻虹淵上月過生日。（圖／翻攝自f.reenyu IG）

「仔仔」周渝民當年拍攝《痞子英雄》和女星喻虹淵結緣相戀，2015年11月仔仔分享兩人戴婚戒登記結婚的照片，幸福寫下：「周太太真美！是的，我們結婚了。感謝各位朋友的祝福。」兩人隔年生下寶貝千金，喻虹淵最近在IG曬一張照片，疑暗示二寶降臨。

周渝民2008年和趙又廷合拍《痞子英雄》，後來傳出和演出「漢堡妹」何小玫的喻虹淵假戲真做，小倆口2015年光棍節前一天無預警宣布登記結婚，隔年兩人升格當父母親，喻虹淵也息影專心當仔仔背後的女人，但仍不忘在IG分享近況。

2年前喻虹淵慶祝結婚3周年，首度公開和仔仔當年拍的婚紗照，可見喻虹淵穿白色復古蕾絲禮服，傲嬌抬頭望著仔仔，而仔仔燦笑露出牙齒對望，兩人幸福合照羨煞粉絲，喻虹淵寫下：「深夜時分，簡單的一起吃塊爆漿巧克力慶祝，一切就是這麼簡單（這麼好打發）。屬於我們簡單的可愛和搞笑，希望一直在。莫忘初心」。

最近喻虹淵過生日，IG分享慶生照片，說：「往年，因爲我怕尷尬，可能都會選擇避開或婉拒朋友要幫忙慶祝的這個時刻。」但歷經動盪的2020年她反而珍惜起這樣跟親友相聚的時刻，另外她也在限時動態中分享4隻鴨子的照片，疑暗示原本是一家三口的他們將迎來新成員，但當事人暫未回應。

(中時新聞網)